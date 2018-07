Palermo anuncia volta de técnico demitido após 3 jogos A malsucedida dança das cadeiras que vem marcando esta temporada do Palermo contou com um novo capítulo curioso nesta terça-feira. Um dia depois de confirmar a demissão do técnico Gian Piero Gasperini, que teve duas passagens pelo time apenas neste ano, o clube acaba de anunciar a contratação de um velho conhecido: Giuseppe Sannino, que já esteve à frente do time nesta mesma temporada durante apenas três partidas.