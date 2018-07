Palermo confirma ofertas e poupará Dybala para vende-lo

Um dos principais destaques da atual edição do Campeonato Italiano, o argentino Paulo Dybala está com os dias contados no Palermo. O presidente do clube, Maurizio Zamparini, confirmou ter recebido ofertas de diversos gigantes europeus pelo jogador e revelou que recomendou ao técnico Giuseppe Iachini que poupasse a joia das rodadas finais da temporada.

"Eu pedi ao Iachini para não escalar o Dybala nas últimas partidas", declarou Zamparini ao jornal italiano La Repubblica. "É possível que nos próximos oito a dez dias nós vamos selar a venda do jogador e eu quero evitar lesões nesta fase tão delicada", completou.

Dybala anotou 13 gols em 33 partidas do Palermo no Italiano e foi o principal responsável pela campanha da equipe, que não corre mais nenhum risco de rebaixamento e ocupa a décima colocação, com 43 pontos.

Perguntado sobre os interessados no jogador, Zamparini não se esquivou, e revelou o nome das equipes. "Há um forte interesse nele. Na Itália tem a Juventus, a Inter de Milão e o Milan. Enquanto isso, na Europa há o Paris Saint-Germain e o Arsenal, assim como o Manchester City, que queria comprá-lo mas precisa vender antes por causa do Fair Play Financeiro."