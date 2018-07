Palermo confirma proposta de até 50 milhões de euros por Pastore

O futuro do jogador de 22 anos, que estava com a seleção argentina na Copa do Mundo do ano passado e na Copa América deste mês, é alvo de especulações há várias semanas na Europa.

"Ontem eu falei com um grande clube europeu e eles disseram que podem pagar entre 45 e 50 milhões por Pastore", disse o dirigente, segundo a imprensa italiana.

"Neste momento, acho que podemos resolver a situação em 10 dias."

Pastore despertou a atenção dos clubes europeus no primeiro semestre de 2009, quando liderou o Huracan numa campanha surpreendente no Campeonato Argentino. Em julho daquele ano ele foi contratado pelo Palermo.

(Por Brian Homewood)