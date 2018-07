Palermo contrata zagueiro esloveno Sinisa Andelkovic

Em seu novo clube, Andelkovic irá se juntar a Armin Bacinovic e Josip Ilicic, que também haviam sido contratado do Maribor em agosto, época em que os dois times se enfrentaram na fase preliminar da Liga Europa.

Andelkovic assinou contrato por quatro anos e meio com o Palermo e, a princípio, deve estar liberado para jogar em janeiro. Antes de chegar ao Maribor no início deste ano, o zagueiro atuou anteriormente no Drava Ptuj, também da Eslovênia.