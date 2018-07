Palermo demite mesmo técnico pela segunda vez no ano

A nova demissão foi definida em uma reunião nesta segunda, um dia depois da derrota por 2 a 1 diante do Siena, em casa, que deixou o Palermo com 21 pontos, em último na tabela do Italiano. Em comunicado oficial, o clube apontou que ainda não tem o nome do substituto para o cargo.

Gasperini assumiu o Palermo pela primeira vez na temporada em setembro do ano passado, no lugar de Giuseppe Sannino, mas acabou demitido no início de fevereiro após uma derrota para a Atalanta. Alberto Malesani foi contratado para o cargo, mas pediu demissão após três partidas. Há duas semanas, Gasperini voltou ao clube, mas viu a passagem acabar depois de apenas dois jogos.