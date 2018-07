Palermo demite técnico após derrota em clássico

Mangia comandava o Palermo há quatro meses, desde a pré-temporada. Técnico da base, ele havia assumido o time principal em substituição a Stefano Pioli. Seu bom desempenho no início do Italiano lhe rendeu uma renovação de dois anos no contrato, no mês passado.

No entanto, o acúmulo de resultados negativos nas últimas semanas aumentaram a pressão sobre o seu emprego. A eliminação na Copa da Itália e a derrota no clássico de domingo foram a gota d''água para a diretoria do time siciliano. O novo treinador do Palermo ainda não foi definido.

Mangia foi o nono técnico do Italiano a cair nesta temporada. Antes dele, foram demitidos Roberto Donadoni (Cagliari) e Stefano Pioli (Palermo), antes do início do campeonato, Gian Piero Gasperini (Inter de Milão), Pierpaolo Bisoli (Bologna), Marco Giampaolo (Cesena), Sinisa Mihajlovic (Fiorentina), Massimo Ficcadenti (Cagliari) e Eusebio Di Francesco (Lecce).