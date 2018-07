Palermo derrota lanterna e se livra da degola no Italiano; Carpi vence, mas cai

A última vaga para a segunda divisão foi preenchida pelo Carpi, que venceu a Udinese por 2 a 1, fora de casa. O resultado positivo, no entanto, foi insuficiente para tirar a equipe da 18ª colocação, com 38 pontos. A Udinese fechou sua participação na beira da degola, em 17º, com 39 pontos. Os gols da vitória foram marcados por Verdi. Di Natale descontou para os visitantes.

O terceiro rebaixado já estava definido. O Frosinone se despediu da elite do Italiano no último sábado, quando perdeu para o Napoli por 4 a 0. Terminou a competição na vice-lanterna, com 31 pontos.

Em duelo para cumprir tabela, a Fiorentina derrotou a Lazio por 4 a 2, fora de casa. Já garantida nos playoffs da Liga Europa e sem chance de alcançar objetivos maiores, a equipe visitante terminou a competição em quinto lugar, com 64 pontos. A Lazio ficou em oitavo, com 54.

A vitória veio de virada. Depois de Lulic abrir o placar para os anfitriões logo aos dois minutos de jogo, Vecino, Bernardeschi e Herrera trataram de colocar a Fiorentina na frente ainda na etapa inicial. Vecino marcou mais outro no segundo tempo e o veterano alemão Klose descontou.

Outros três jogos aconteceram entre equipes da parte intermediária da tabela. A Atalanta bateu o Genoa por 2 a 1 e ficou em 13º lugar, com 45 pontos. Os anfitriões se despedem do Italiano com um 11º lugar, com 46 pontos.

O Empoli bateu o Torino por 2 a 1, em casa, e finalizou a competição em décimo lugar, com 46 pontos. Os visitantes ficaram em 12º, com 45. Por fim, o Chievo Verona empatou sem gols com o Bologna em seus domínios. O time da casa ficou isolado na nona colocação, com 50 pontos, enquanto o adversário terminou em 14º, com 42.