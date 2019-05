Palermo é rebaixado à 3ª divisão na Itália por irregularidades financeiras

O Palermo, que sonhava com o acesso à elite do Campeonato Italiano, acabou sendo punido nesta segunda-feira com o seu rebaixamento à terceira divisão nacional por causa de irregularidades em suas atividades financeiras.

O time terminou a sua campanha nesta edição da Série B nacional em terceiro lugar e, com isso, estaria apto para disputar um playoff por vaga na primeira divisão. Porém, o tribunal da Federação Italiana de Futebol (FIGC, na sigla em italiano) aplicou uma punição que deixou a equipe na última posição da tabela e, consequentemente, determinou o rebaixamento ao terceiro escalão do futebol do país.

Por meio de um comunicado oficial, a entidade que controla o futebol italiano informou que o Palermo foi punido "por uma série de irregularidades administrativas por parte de vários ex-diretores do clube". A direção do time deverá apelar contra a decisão.

Fundado em 1900, o Palermo tem 15 dias para apresentar um recurso contra a punição. Na atual campanha na segunda divisão da Itália, o time fez 63 pontos e só ficou atrás de Brescia e Lecce, que somaram 67 e 66, respectivamente, e asseguraram acesso à elite.