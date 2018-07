Palermo empata, segue em último e eleva jejum na Itália

A equipe genovesa, por sua vez, continuou na 17.ª posição, mas agora com 26 pontos, empatado com o Bologna, 16.º por estar em vantagem nos critérios de desempate. Desta forma, o Genoa seguiu como primeira equipe a figurar fora da zona de rebaixamento.

A missão do Palermo de deixar a lanterna ficou mais complicada depois que Salvatore Aronica foi expulso aos 30 minutos do segundo tempo, quando o time tentava pressionar o adversário em busca do gol da vitória.

O resultado fez o Palermo também ampliar o seu jejum de vitórias no Italiano. Foi o sexto empate da equipe nos últimos cinco jogos, sendo que o último triunfo do time aconteceu no distante dia 24 de novembro, contra o Catânia, derrotado então por 3 a 1.

Também neste sábado, a organização do Campeonato Italiano confirmou o adiamento do confronto entre Bologna e Fiorentina, marcado para este domingo, que foi reagendado para terça-feira por causa da nevasca que atinge a cidade de Bologna.

A inspeção do Estádio Dall''Ara seria realizada apenas no domingo, mas acabou sendo antecipada para este sábado por causa da nevasca que começou já pela manhã. E, como a previsão do tempo indica que as condições climáticas seguirão ruins neste domingo, acabou sendo decidido pelo adiamento do duelo para terça.