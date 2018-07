Palermo faz primeira mudança de técnico da temporada na Itália

As mudanças de técnico no Palermo começaram cedo na temporada 2016/2017. Nesta terça-feira, o clube anunciou que Roberto De Zerbi é o seu novo treinador, após Davide Ballardini renunciar ao cargo depois da realização de apenas duas rodadas do Campeonato Italiano.

De Zerbi, de 37 anos, vai estrear no comando do Palermo no próximo sábado, em casa, diante do Napoli. O treinador dirigiu o Foggia, clube da terceira divisão da Itália, nas duas últimas temporadas, mas deixou o seu comando no mês passado, após desentendimentos.

Na última temporada, De Zerbi conduziu o Foggia ao título de um torneio mata-mata que envolve clubes da terceira divisão, e quase conseguiu o acesso para a segunda, perdendo o playoff final para o Pisa.

Ballardini salvou o Palermo do rebaixamento em maio, depois de ser recontratado meses após sua demissão, numa temporada em que o clube passou por nove mudanças de treinador, também levando em consideração os trabalhos de interinos.

O presidente do Palermo, Maurizio Zamparini, realizou quase 60 mudanças de técnico em 29 anos como proprietário do clube. Agora, já fez a primeira na temporada 2016/2017, com apenas duas rodadas disputadas do Campeonato Italiano, ainda que a decisão tenha partido de Ballardini.

O Palermo, aliás, é o primeiro time a mudar de treinador na competição. O clube, que recentemente se reforçou com o volante Bruno Henrique, do Corinthians, perdeu para o Sassuolo na sua estreia no torneio nacional e depois empatou com a Inter de Milão. Com um ponto, o time ocupa o 15º lugar no Italiano.