Palermo ganha e acaba com chances de dobradinha do Milan

Giulio Migliaccio e Cesare Bovo, de pênalti, marcaram os gols no segundo tempo do jogo de volta da semifinal. Com o resultado, a equipe da Sicília avançou à decisão com um placar de 4 x 3 após duas partidas.

Zlatan Ibrahimovic marcou nos acréscimos o gol do Milan, que conquistou o título da Serie A italiana no sábado.

Bovo foi expulso quase que imediatamente após marcar seu gol por uma falta violenta em Alexandre Pato.

Após ter sido pressionado no primeiro tempo, o Palermo -- que nunca conquistou um título importante -- melhorou após o intervalo, inspirado pelo meia argentino Javier Pastore e o atacante uruguaio Abel Hernández.

Migliaccio colocou o Palermo em vantagem com uma cabeçada após cobrança de escanteio aos 18 minutos da etapa final. Em seguida, Pastore colocou Jospi Ilicic de frente para o gol, mas ele foi derrubado por Mark Van Bommel antes de chutar.

O holandês recebeu o cartão vermelho direto pelo lance, que resultou no pênalti convertido por Bovo.

O Palermo, que vai disputar sua terceira final da Copa da Itália, enfrentará na decisão o vencedor da semifinal entre Inter de Milão e Roma.