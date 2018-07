Palermo goleia Lazio pelo Italiano; Udinese empata

Com o resultado, o time da casa chegou aos 34 pontos, na oitava colocação e já sonha com uma vaga nas competições europeia. Na próxima rodada, o adversário será o Siena, fora de casa, no próximo domingo. Já a Lazio permaneceu com 42 pontos, e caiu para a quarta colocação. A equipe romana enfrenta a Fiorentina, em casa, também no domingo.

Neste domingo, o Palermo abriu dois gols de vantagem logo nos primeiros vinte minutos, com o brasileiro Barreto e Donati. Antes do intervalo o argentino Silvestre fez o terceiro. Na volta para o segundo tempo, Budan e Micolli marcaram aos 2 e aos 6 minutos, respectivamente, e Kozak descontou, aos 40.

Com a derrota, a equipe romana foi ultrapassada pela Udinese, que ficou no empate por 0 a 0 com o Cagliari, mesmo atuando em casa, neste domingo. Os anfitriões chegaram aos mesmos 42 pontos da Lazio, mas levam vantagem no confronto direto e, assim, entraram na zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa. Já o Cagliari chegou aos 31 pontos, na nona posição.