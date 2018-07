Palermo perde e segue longe dos líderes do Italiano

Com o revés, o Palermo estacionou nos 31 pontos, na oitava colocação. O Cagliari, por sua vez, encostou no rival, ao alcançar os 30 pontos, agora na décima posição. O líder da tabela é o Milan, com 47.

Jogando diante de sua torcida, o Cagliari fez a lição de casa com gols somente no segundo tempo. O chileno Pinilla abriu o placar aos 11 minutos, enquanto Dessena ampliou aos 36. O Palermo descontou aos 38, de pênalti, mas não foi o suficiente para evitar a derrota.

Na próxima rodada, o Palermo buscará a reabilitação contra a Lazio, em casa. O Cagliari vai enfrentar a Udinese, longe dos seus domínios.