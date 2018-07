Palermo vence de virada e sobe para quinto no Italiano O Palermo obteve emocionante vitória neste sábado. Depois de sair perdendo por 1 a 0 no primeiro tempo, a equipe teve tranquilidade para buscar a virada na etapa final e ganhar do Parma por 3 a 1, em confronto válido pela 16.ª rodada do Campeonato Italiano.