Palestino x Internacional: onde assistir ao vivo o jogo pela Libertadores

Palestino x Internacional se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15 horas (de Brasília), no Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile, na abertura do Grupo A da Libertadores.

Onde assistir Palestino x Internacional ao vivo?

Palestino x Internacional será transmitido pelo SporTV 2 e terá também o acompanhamento em tempo real no Estado. O grupo tem o atual campeão River Plate, da Argentina, e Alianza Lima, do Peru, que também se enfrentam nesta quarta-feira.

O Internacional aposta em um elenco que mescla jogadores experientes com jovens valores para fazer uma boa campanha. Dos 30 jogadores inscritos na Libertadores, 16 já atuaram na competição continental, com destaque para Rafael Sobis e D'Alessandro, que já foram campeões.

O técnico Odair Hellmann faz mais uma vez mistério na escalação. A principal dúvida está no ataque, entre o jovem Pedro Lucas e o atacante Rafael Sóbis. A equipe deve ter Rodrigo Dourado, Edenílson e Patrick, que foram fundamentais para o time no ano passado.