Palestinos desistem de pedir expulsão de Israel da Fifa

A delegação palestina abandonou nesta sexta-feira a moção que pedia a expulsão de Israel durante o congresso da entidade, que está sendo realizado em Zurique. O assunto estava na pauta do encontro, com a Federação Palestina de Futebol prometendo pedir o voto dos demais países para suspender os israelenses diante do bloqueio que promovem contra jogadores palestinos e contra o futebol na Faixa de Gaza e em Ramallah.

Mas, diante da falta de apoio, os palestinos desistiram da moção e pediram apenas a criação de um mecanismo que permita examinar as eventuais violações cometidas pelos israelenses, o que foi aprovado.

A iniciativa era uma resposta ao que os árabes alegam ser um bloqueio contra jogadores da seleção palestina em Gaza e na Cisjordânia, o que seria uma violação às regras da Fifa. O campeonato local não pode ser realizado, pois o bloqueio de Israel à Faixa de Gaza impede que os jogadores se enfrentem no torneio.

Além disso, os palestinos se queixam de que Israel não permite a entrada de material esportivo em Gaza e nem que a seleção nacional - composta por jogadores dos dois territórios - possa treinar com toda sua equipe. Outra queixa é da existência de cinco clubes em territórios ocupados palestinos que atuam no Campeonato Israelense.

No lugar da suspensão de Israel, os palestinos pediram que um mecanismo de acompanhamento seja estabelecido. Na votação, a proposta foi aprovada por 160 votos a favor.