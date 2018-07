Palmas vence o Remo e Caldense só empata em casa na Série D

O lance polêmico em Palmas aconteceu em cima do atacante Washington. O árbitro cearense Avelar Rodrigo da Silva não titubeou para marcar o pênalti. Na cobrança, Dan converteu e deixou o Palmas com vantagem no confronto, podendo empatar na volta para seguir na disputa pelo acesso. Agora, os times voltam a se enfrentar no dia 3 de outubro, às 16h30, mas desta vez em Belém, no Estádio Mangueirão.

Também neste sábado, em Poços de Caldas, a Caldense ficou no empate por 1 a 1 com o Rio Branco-ES e agora terá que vencer no jogo de volta das oitavas de final, como visitante. O time mineiro se complicou porque o gol fora de casa é critério de desempate nesta segunda fase da competição.

Outros seis jogos de ida das oitavas de final da Série D vão ser disputados neste domingo. Entre eles, dois jogos com clubes paulistas. O São Caetano vai até Alagoas para enfrentar o Coruripe, enquanto o Botafogo vai receber o Crac, de Catalão, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

Confira a rodada de ida das oitavas de final da Série D:

Sábado

Palmas 1 x 0 Remo

Caldense 1 x 1 Rio Branco-ES

Domingo

15h30 - Operário-PR x Campinense

16h - Coruripe x São Caetano

Estanciano x River

16h30 - Botafogo-SP x Crac

18h - Rio Branco-AC x Ypiranga-RS

19h - Lajeadense x Central