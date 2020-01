Palmeira-RN x São Paulo: onde assistir ao jogo pela Copinha 2020

Atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o São Paulo enfrenta o Palmeira-RN nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), em São Bernardo, em duelo válido pelo Grupo 29 da Copinha. A partida terá transmissão na TV e pela internet.

Transmissão do jogo do São Paulo

O torcedor pode assistir ao vivo ao jogo pelo canal SporTV e também terá transmissão online pelo SporTV Play.

O São Paulo estreou na Copinha apenas com um empate sem gols diante do Operário-PR. Já o Palmeira perdeu por 2 a 1 para o EC São Bernardo. Por isso, as duas equipes entram em campo necessitando da vitória. Antes, às 19h15, EC São Bernardo e Operário se enfrentam.