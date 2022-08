Palmeiras 108 anos: as dificuldades de sustentar um clube de futebol nos dias atuais

De alguns anos para cá, o Palmeiras virou um exemplo de clube-modelo. Não pediu para ser isso, mas se organizou a ponto de administrar bem suas finanças e formar times competitivos, de modo a conquistar títulos importantes e fazer a alegria de sua torcida. A história do Palmeiras completa 108 anos neste 26 de agosto, com fases memoráveis, como em décadas passadas, principalmente nos tempos da Academia 1 e 2 dos anos 70, e antes disso até, quando mudou de nome por causa da guerra de Palestra Itália para Palmeiras e mais recentemente de tristezas e alegrias em blocos de tempo. Palmeiras, como todos os clubes, vive de ciclos, alguns mais fáceis, outros mais duros. Passou por tudo isso nos seus últimos 30 anos. Atualmente, voa em céu de brigadeiro com bom time, boa gestão e conquistas importantes.

Mas quais são as dificuldades de manter um time grande nos dias atuais? Elas são muitas e vão desde a falta de dinheiro, passando pela montagem de grupos vencedores, das receitas, da parceria com a torcida e da gestão da parte social do clube, para aqueles que têm parte social. No Brasil, quase todos os clubes nasceram do futebol, mas também de seus associados. Hoje, há uma série de atividades que precisam ter a atenção dos presidentes e de seus parceiros na diretoria. Nada pode escapar do olhar e do trabalho desses membros eleitos de anos em anos.

Mais recentemente, os estádios também passaram a roubar boa parte da atenção dos gestores. No caso do Palmeiras, o Allianz Parque pertence à construtora WTotte, com uma parceria de décadas. O clube se organiza para as partidas de futebol e faz todo o trabalho para a chegada do torcedor. O futebol, no entanto, ainda é o ponto central da gestão do Palmeiras nesses 108 anos. É envolta dele que tudo acontece. Se o futebol pulsa, o restante do clube também pulsa.

O Palmeiras tem a primeira presidente mulher de sua história, um avanço e tanto. Leila Pereira veio da patrocinadora Crefisa sem antes ter de cumprir todos os requisitos para ocupar o cargo. Está em seu primeiro ano no comando. Enfrenta problemas como qualquer outro. Atualmente, associados reclamam dos preços praticados dentro do clube e dos ingressos caros para as partidas. Há reclamações também no que diz respeito à procura por entradas dos jogos. Hoje, o caminho é pelo sócio-torcedor, com vendas 'voando' assim que o programa inicia a negociação.

Manter um clube em ordem é mais fácil do que administrar as paixões dos torcedores. O time é o termómetro de quase todas as dificuldades do Palmeiras. Se o time está bem, o restante também está bem. As cobranças dizem respeito a reforços em posições específicas, como de atacante - Leila Pereira viveu isso na pele em seus primeiros meses no cargo -, mas também de posições mais claras e duras quando polêmicas de campo acontecem, como as da arbitragem. Recentemente, a CBF afirmou que o VAR errou duas vezes contra o time, numa delas o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil. A torcida cobra posicionamento forte do clube e de seus dirigentes.

O Palmeiras, em seus 108 anos, tem um departamento de base forte, com boas revelações e trabalho contínuo nesse sentido. Isso faz parte das dificuldades para gerir um clube nos dias atuais. Nesse quesito, nada de braçadas. Espera o tempo certo para lançar oficialmente o garoto Endrick, de 16 anos, e tido como uma joia rara.

Falta de dinheiro, no entanto, é o grande problema para os times de futebol e também para o Palmeiras, tido como um 'clube rico' porque tem o aporte da Crefisa na casa de R$ 120 milhões anuais. Ajuda, mas não é tudo. O Palmeiras tem uma dívida para pagar, só com a patrocinadora ela é de R$ 100 milhões, mas tenta se valer de suas receitas para se sustentar. Tem conseguido de forma justa. Por vezes, não consegue e se vê obrigado a negociar jogadores, como fez com Patrick de Paula para o Botafogo por R$ 33 milhões.

Vender jogador é a vida dos clubes. Está no seu DNA. Todos entendem isso. Mas o Palmeiras tem segurado sua base para ganhar títulos. Entende que um time forte também traz dinheiro, com estádios lotados e venda de produtos, além do programa de sócio-torcedor. Só faz isso porque tem uma estrutura financeira ajeitada.

O Palmeiras não se rendeu à SAF (Sociedade Anônima do Futebol) e parece deixar esse assunto de lado neste momento. Mas ao Palmeiras, em seus 108 anos, ainda faltam muitas ações e há caminhos para o crescimento em todas as suas áreas de atividade. Falta ter outros esportes mais competitivos e olímpicos, por exemplo. Falta ter um matchday mais lucrativo, faltam responder ações e anseios de sua gente, faltam estratégias para internacionalizar sua bandeira... Esportivamente, nesses 108 anos, o Palmeiras encaminha sua conquista do Brasileirão e luta pelo quarto título da Libertadores.