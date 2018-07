Palmeiras - 16 anos de fila SÃO PAULO - O palmeirense não poderia escolher um jogo melhor para por fim à fila de 16 anos sem títulos. Com direito a goleada sobre o maior rival, o Corinthians, o Palmeiras conquistou o Paulistão de 1993 graças a vitória por 4 a 0 (3 a 0 no tempo normal e 1 a 0 na prorrogação) na decisão disputada no dia 12 de junho, no Morumbi.