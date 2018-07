Palmeiras abre 36ª rodada dia 21; Corinthians e Atlético-MG jogam dia 22 às 17h

Já as demais partidas desta antepenúltima rodada da competição nacional foram marcadas para o dia 22, sendo que Corinthians e Atlético-MG, respectivos líder e vice-líder, atuarão no mesmo horário (17h). Os corintianos travarão clássico com o São Paulo no Itaquerão, enquanto os atleticanos jogarão em casa diante do Goiás, no Independência, em Belo Horizonte.

Caso o Corinthians não conquiste o título na partida contra o Vasco, no próximo dia 19, em São Januário, no Rio, o clássico poderá valer ao time paulista o hexacampeonato nacional. Este duelo diante da equipe carioca será iniciado às 22h, mesmo horário em que o Atlético-MG, outro único time com chances de matemáticas de ser campeão, terá pela frente o São Paulo, no Morumbi.

Ao confirmar os jogos de Corinthians e Atlético-MG para o mesmo horário do dia 22, a CBF também evita o risco com o qual o Brasileirão conviveu no último final de semana, quando o time paulista teve a chance de se sagrar campeão no mesmo dia em que não esteve presente em campo. Após vencer o Coritiba por 2 a 1, no Itaquerão, no sábado, a equipe viu pela TV os atleticanos se manterem vivos na luta pelo título ao vencerem o Figueirense por 1 a 0, em Florianópolis, com um gol marcado aos 44 minutos do segundo tempo.

Hoje fechando o G4 do Brasileirão, o Santos fará um dos últimos jogos desta 36ª rodada. A equipe terá pela frente o ameaçado Coritiba, às 19h30 do dia 22, horário em que também ocorrerá o duelo entre Sport e Atlético-PR na Ilha do Retiro. Terceiro colocado da tabela, o Grêmio disputará o clássico com o Internaciona, no Beira-Rio, às 17 horas deste dia 22.

As partidas Flamengo x Ponte Preta e Fluminense x Avaí, marcadas respectivamente para começar às 18 horas e 19h30 do dia 22, ainda não tiveram os seus locais oficialmente definidos. O Maracanã, que seria o palco natural para um destes confrontos, não poderá abrigar um jogo na data porque no mesmo dia estará recebendo um show da banda Pearl Jam.

Confira como ficou a 36ª rodada do Brasileirão:

21/11 (sábado)

19h30 - Palmeiras x Cruzeiro - Allianz Parque

22/11 (domingo)

17h - Corinthians x São Paulo - Itaquerão

17h - Internacional x Grêmio - Beira-Rio

17h - Atlético-MG x Goiás - Independência

17h - Joinville x Vasco - Arena Joinville

17h - Figueirense x Chapecoense - Orlando Scarpelli

18h - Flamengo x Ponte Preta - local a definir

19h30 - Sport x Atlético-PR - Ilha do Retiro

19h30 - Fluminense x Avaí - local a definir

19h30 - Coritiba x Santos - Couto Pereira