Palmeiras abre Academia de Futebol para a torcida

Por R$ 850 o torcedor do Palmeiras poderá realizar o sonho de disputar uma partida na Academia de Futebol. Já estão à venda vagas para participar do "Jogue na Academia", encontro organizado pelo Palmeiras, que garantirá a 180 torcedores a experiência de viver um dia de craque no centro de treinamentos do Alviverde na Barra Funda.

O evento será realizado no dia 13 de agosto, um domingo, a partir das 9h, e faz parte das comemorações dos 103 anos do Palmeiras. Serão disputadas oito partidas com 30 minutos de duração cada. Os torcedores poderão fazer ainda um tour pelas dependências da Academia de Futebol, simular uma entrevista coletiva na sala de imprensa e interagir com os ex-jogadores Paulo Nunes, Euller e Junior Baiano, campeões da Libertadores de 1999.

“Queremos que esse momento seja especial na vida de cada palmeirense. É o desejo de qualquer torcedor conversar com os seus ídolos, ganhar o uniforme completo e ainda jogar na Academia de Futebol. Com certeza, será um dia inesquecível”, afirmou Bruno Paste, gerente da Palmeiras Tour.

Os pacotes variam entre R$ 850 a R$ 1.150. Sócio Avanti tem desconto e seus familiares podem acompanhar o evento. Mais informações pelo telefone (11) 2321-3096 ou através do e-mail contato@exsportstour.com.br.