Palmeiras abre conversas com zagueiro Vitor Hugo e avalia centroavante

O Palmeiras está ativo no mercado em busca de possíveis reforços e um dos alvos é exatamente um ex-jogador do clube. O zagueiro Vitor Hugo, atualmente na Fiorentina, está em conversas com a diretoria após ter se transferido ao futebol italiano em 2017, quando deixou a equipe alviverde em alta por ter sido campeão brasileiro no ano anterior.

A informação foi publicada primeiramente pela Sky Sports. Vitor Hugo terminou a última temporada como titular do time italiano. O jogador de 28 anos atuou em 30 partidas do Campeonato Italiano. O defensor atuou pelo Palmeiras entre 2015 e 2017, com 131 jogos, 13 gols e os títulos da Copa do Brasil de 2015 e do Campeonato Brasileiro de 2016.

O clube alviverde trata a negociação com cautela, por considerar a conversa em um estágio inicial. Vitor Hugo é um zagueiro canhoto, característica desejada pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Recentemente o Palmeiras negociou o zagueiro Juninho ao Bahia, por empréstimo, para pegar experiência. Atualmente os defensores do elenco são Gómez, Luan, Edu Dracena e Antônio Carlos.

Uma outra atuação do Palmeiras no mercado é avaliar a possível vinda de um centroavante. O foco está em oportunidades no mercado europeu. Para a posição o time conta atualmente com Deyverson e tem como reserva Borja. O colombiano, porém, está em baixa e tem recebido poucas oportunidades. Willian se recuperou recentemente de cirurgia no joelho direito e também pode atuar na posição.