Palmeiras abre negociação para trazer atacante Ademir, do América-MG

O Palmeiras iniciou na noite de sexta-feira as tratativas para contratar o atacante Ademir, destaque do América-MG na última temporada. O clube paulista enviou a proposta oficial ao time e agora a resposta para tentar prosseguir com a negociação. O técnico Abel Ferreira aprovou a investida por Ademir por ser um jogador canhoto e que pode atuar pelas pontas.

O Palmeiras passou a ter mais atenção com Ademir em dezembro, quando enfrentou o América-MG pela semifinal da Copa do Brasil. A atuação do atacante de 26 anos despertou o interesse do clube. No confronto, Ademir chegou a marcar o gol do time mineiro no empate por 1 a 1 em São Paulo, pelo jogo de ida. O atacante teve boa campanha na Série B, ao marcar oito vezes.

Nos últimos dias, Ademir e a diretoria do América-MG tiveram uma desavença. O jogador se recusou a entrar em campo contra o Treze (PB), em jogo pela Copa do Brasil na última quinta-feira. A decisão irritou profundamente o presidente do clube, Alencar da Silveira Júnior. Depois do jogo, Ademir disse nas redes sociais que tomou a decisão após ser informado pelo clube de que seria negociado.

Além do Palmeiras, o Athletico-PR é outro interessado no atacante. As negociações devem prosseguir nos próximos dias e caso o desfecho seja positivo, Ademir será um dos primeiros reforços anunciados pelo clube alviverde. Quem também está perto de ser oficializado é o meia Danilo Barbosa, que virá em contrato de empréstimo de um ano. O jogador pertence ao Nice, da França.