Palmeiras abre negociações para contratar Serginho

SÃO PAULO - Enquanto busca reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras também define a situação dos jogadores que têm contrato chegando ao fim. A diretoria já comunicou ao Oeste que pretende contratar o meia Serginho e nos próximos dias vai discutir o assunto com representantes da equipe de Itápolis.

O vice-presidente e investidor do Oeste, Cidão, é quem vai negociar a transferência do jogador. Serginho está por empréstimo até o dia 31 de maio e seu contrato com o Oeste se encerra em dezembro de 2016. Na negociação, o Palmeiras vai adquirir 50% dos direitos do atleta e deve firmar um acordo de quatro ou cinco anos.

Serginho já deixou claro que gostaria de ficar, embora não seja titular absoluto. Além do meio, ele também é uma boa opção no ataque e na lateral-direita. "Acho que a essa versatilidade pode ser uma vantagem para eu ficar", aposta o jogador.