Palmeiras abre venda de ingressos para semifinal do Mundial na segunda-feira

O Palmeiras abre na próxima segunda-feira, às 10h, a venda de ingressos para a semifinal do Mundial de Clubes, marcada para 8 de fevereiro, às 13h30 (de Brasília), contra o vencedor da partida entre Al Ahly, do Egito, e Monterrey, do México, no Al Nahyan Stadium. O clube já vendeu todos os pacotes de viagem a dez dias da estreia no torneio.

Os ingressos da categoria 3 custam R$ 83,00 (Categoria 3) e os da categoria 4, R$ 41,50. O torcedor pode pagar via cartão de crédito ou Pix. Os bilhetes estarão à venda exclusivamente para todos os sócios-torcedores Avanti por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br.

Os sócios Avanti terão exclusividade na compra virtual dos bilhetes até terça, às 10h, quando tem início a venda para o público em geral. Cada torcedor poderá adquirir até dois ingressos por CPF, sendo sócio Avanti ou não.

Assim como na venda original realizada pela Fifa, que organiza o evento, não será possível a escolha de assentos. Os bilhetes para a semifinal serão enviados por e-mail aos torcedores após a confirmação da compra. Para o Mundial, não haverá prioridade de venda utilizando o rating do Avanti nem desconto nas entradas para sócios, o que também impede a utilização de créditos acumulados.

A venda de ingressos para o segundo jogo do Palmeiras na competição, válido pela final ou decisão de terceiro lugar, será aberta somente depois do confronto da semifinal.

A Fifa comercializou dois lotes de ingressos para as partidas do torneio - primeiro para os usuários do cartão Visa e depois para o público em geral. Nas duas ocasiões, os bilhetes se esgotaram rapidamente. O Estadão perguntou à entidade quantas entradas foram vendidas até o momento, mas não obteve resposta.

Cabe lembrar que os dois estádios em que serão disputadas as partidas, o Al Nahyan Stadium e o Mohamed Bin Zayed Stadium, terão sua capacidade reduzida como medida do governo dos Emirados Árabes Unidos para evitar a disseminação da covid-19. No primeiro, local da estreia do Palmeiras, cabem apenas 15 mil torcedores. O segundo, palco da final, comporta cerca de 40 mil espectadores.

PACOTES DE VIAGEM ESGOTADOS

O Palmeiras e a operadora de turismo Century Travel, contratada pelo clube no início da gestão de Leila Pereira, venderam de forma antecipada todos os pacotes de viagem para o Mundial de Clubes da Fifa. Os preços variavam entre R$ 19.015,00 e R$ 81.540,00.

Os pacotes contemplam ingresso da categoria 2 para as duas partidas do Palmeiras, passagens aéreas de ida e volta saindo de São Paulo, oito noites de hospedagem em Abu Dabi com café da manhã, acompanhamento de guias desde a saída do Brasil, atendimento preferencial no Aeroporto de Dubai, serviço de concierge em português, traslados de chegada e partida para o hotel e para os jogos, seguro-viagem com cobertura para covid-19 e exame PCR para o retorno ao Brasil. O clube liberou um número restrito de vagas para torcedores que queiram viajar no mesmo voo fretado da delegação rumo à capital dos Emirados Árabes.