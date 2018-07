Palmeiras acerta a contratação de atacante do Criciúma

O Palmeiras acertou nesta terça-feira a contratação do meia-atacante Roger Guedes, do Criciúma. O jogador tem 19 anos e chega nesta quarta-feira em São Paulo para passar por exames médicos e assinar contrato válido por até abril de 2021.

Promovido ao time profissional do Criciúma em 2015, o jogador era titular e um dos destaques do clube. Pelo negócio, existe a possibilidade do Palmeiras emprestar alguns atletas para o time catarinense. Além do ataque, Roger também pode ser utilizado no meio de campo.

Com Roger Guedes, o Palmeiras chega a nona contratação na temporada, sendo a primeira desde a chegada de Cuca. Anteriormente, a diretoria havia contratado o goleiro Vagner, os zagueiros Edu Dracena e Roger Carvalho, os volantes Jean e Rodrigo, os meias Régis e Moisés e o atacante Erik.

Atualmente, o Palmeiras conta com oito atacantes no elenco, casos de Barrios, Alecsandro, Cristaldo, Dudu, Erik, Gabriel Jesus, Rafael Marques e Luan, que se recupera de lesão e ainda não está com o grupo de jogadores.