Palmeiras acerta a contratação do atacante Kelvin, ex-Porto

O Palmeiras não para de contratar. O clube anunciou nesta terça-feira, em seu site oficial, o empréstimo do atacante Kelvin, do Porto, por uma temporada. O jogador chegará nos próximos dias ao Brasil para fazer exames médicos e assinar contrato. O garoto é o 13.º reforço da equipe para a temporada.

Kelvin tem apenas 21 anos e deixou o Brasil em 2010, quando começou a aparecer no Paraná. O jogador ficou famoso por ter marcado o gol que garantiu o título do Campeonato Português ao Porto em 2013. Antes de ir para o futebol português ele chegou a negociar com o Palmeiras, mas a negociação não deu certo. Além do Alviverde, clubes franceses também estavam de olho no jogador.

O Palmeiras deve anunciar ainda nesta terça-feira a contratação do meia Alan Patrick, que estava no Internacional e chegará por empréstimo do Shakhtar Donetsk. O jogador, inclusive, já postou o símbolo do clube em sua página no Instagram, mas o negócio ainda não foi oficializado pelo Alviverde.

Até o momento, o Palmeiras contratou 12 jogadores, além de Kelvin. São eles: o lateral-direito Lucas, o lateral-esquerdo João Paulo, os zagueiros Vitor Hugo e Victor Ramos, os volantes Gabriel, Amaral e Andrei Girotto, os meias Zé Roberto e Robinho e os atacantes Dudu, Leandro Pereira e Rafael Marques.