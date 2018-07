Palmeiras acerta a contratação do volante Arouca, do Santos

O Palmeiras acertou a contratação do volante Arouca, que estava no Santos. Na tarde desta quinta-feira, um acordo firmado entre os clubes definiu que o atleta de 29 anos irá retirar a ação na Justiça que move contra o Alvinegro da Baixada que, por sua vez, aceitou liberá-lo ao rival sob a condição de continuar com 40% dos direitos econômicos do atleta.

A negociação com o Palmeiras se refere a 40% dos direitos federativos; os outros 20% pertencem ao Grupo Teisa (Terceira Estrela Investimentos). Além disso, o Santos ficará livre de uma dívida de cerca de R$ 1,4 milhão com o atleta e que envolve luvas, salários e direitos de imagem - o valor deverá ser assumido pelo Palmeiras.

Desde o início do mês de janeiro, o Palmeiras tem um acordo verbal com o jogador, mas aguarda a finalização de alguns detalhes para o anúncio oficial. As conversas para a negociação evoluíram após um contato na manhã desta quinta-feira entre os presidentes Modesto Roma Júnior e Paulo Nobre, em Brasília. A camisa 5 do Palmeiras está reservada para Arouca na Academia de Futebol desde a reapresentação da equipe no início de janeiro.

O jogador terá audiência nesta sexta-feira na Justiça do Trabalho na 4.ª Vara do Trabalho de Santos, mas os advogados do atleta vão comunicar o acordo com o Santos e a retirada da ação. Arouca vai abrir mão do processo trabalhista e, com isso, de todos os salários a que teria direito até o fim de seu contrato, que vai até dezembro do ano que vem. A indenização ultrapassaria R$ 8 milhões.