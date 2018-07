Palmeiras acerta com atacante, mas espera aval da Fifa

SÃO PAULO - O Palmeiras pode em breve anunciar a contratação de mais um atacante. Trata-se de Danilo Neco, jogador de 27 anos e que estava no Alania Vladikavkaz, da Rússia. Mas para ficar livre e assinar com o time alviverde, o jogador precisa conseguir a liberação da Fifa.

Danilo pede a rescisão contratual com o clube russo alegando que tem quatro meses de salários atrasados. O vínculo do jogador vai até junho, mas ele tenta a rescisão antes para poder jogar pelo Palmeiras.

"Pedimos a rescisão pelo fato do atraso de salários. Enquanto não conseguimos a liberação, ele não pode jogar por nenhum outro clube, mas ele assinando contrato com o Palmeiras, a CBF pode pedir a transferência internacional e cabe ao Alania aceitar ou não a liberação. Se eles não liberarem, teremos que entrar em contato com a Fifa e isso pode levar de 15 a 30 dias", disse o advogado do jogador, Eduardo Carlezzo.

A tendência é que Danilo Neco fique treinando com os outros jogadores do Palmeiras enquanto aguarda a definição do caso. O atacante tem 27 anos e apareceu com destaque na Ponte Preta em 2010, quando foi negociado com o Jeju United, do Japão, e em seguida acertou com o Alania.

Quem será apresentado nesta sexta-feira é o zagueiro Lúcio. O pentacampeão mundial com a seleção brasileira assinou contrato de dois anos e chega para suprir a saída de Vilson, que negocia a transferência para o Cruzeiro.