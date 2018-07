Palmeiras acerta com Marcelo Oliveira para o lugar de Oswaldo

Marcelo Oliveira é o novo técnico do Palmeiras e já será apresentado na sexta-feira. Acordo e contrato foram assinados na segunda-feira, um dia antes de Oswaldo de Oliveira ser oficialmente demitido por Paulo Nobre. Marcelo não vai dirigir o time no domingo, diante do Fluminense.

O novo treinador do Palmeiras vem acompanhado de dois auxiliares, Ageu Gonçalves e Cleocir Marcos dos Santos, o "Tico", além de Juvenilson de Souza como preparador físico. Os salários de Marcelo Oliveira devem ficar em torno de R$ 400 mil.

A saída de Oswaldo de Oliveira foi decidida ainda no domingo, após a derrota para o Figueirense, em Santa Catarina. Oswaldo só não foi comunicado da demissão na segunda-feira porque estava no Rio esperando o nascimento de sua neta.

Na segunda-feira, Marcelo aceitou a proposta do Palmeiras e, por telefone, fechou com Alexandre Mattos um contrato por dois anos. Dirigentes do clube paulista não anunciaram a contratação de Marcelo para não serem acusados de falta de ética, uma vez que Oswaldo ainda não havia sido comunicado.

Do Cruzeiro, ainda interessa ao Palmeiras o zagueiro Manoel. E se o jogador aceitar a proposta do clube, vai ser liberado pelos mineiros sem cerimônia.