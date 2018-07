Palmeiras acerta com meia da Chapecoense

O Palmeiras acertou nesta quarta-feira a contratação do meia Hyoran, da Chapecoense. O negócio só será confirmado pelos clubes no final da temporada. O Palmeiras está muito próximo da disputa do Campeonato Brasileiro e o clube catarinense está nas semifinais da Copa Sul-Americana. Os valores da transação também são mantidos em sigilo.

O Palmeiras se interessou por Hyoran no mês de agosto, depois do encontro entre os dois times pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, quando era titular. Ele tem 23 anos, começou no Paraná Clube, passou pelo Corinthians, sem atuar pelos profissionais, e pelo Flamengo de Guarulhos.

Assim que assinar contrato, o meia será o segundo reforço do Palmeiras para 2017. Já está confirmado o acerto com o atacante Keno, do Santa Cruz. O meia Raphael Veiga, do Coritiba, está bem encaminhado para vestir a camisa do clube. Em Curitiba, o negócio já é dado como certo.

O Palmeiras antecipou o planejamento do elenco para a próxima temporada tentar sair à frente dos adversários. A permanência do diretor de futebol Alexandre Mattos e do técnico Cuca ainda não está definida. O clube catarinense tem 50% dos direitos econômicos de Hyoran. O restante é dividido entre atleta, empresário e investidores.