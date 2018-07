Palmeiras acerta com meio-campista destaque do Água Santa

Um dos destaques do Água Santa durante a temporada passada, o polivalente Paulo Henrique é mais um reforço do Palmeiras. A transação foi anunciada nesta quarta-feira pelo clube de Diadema e o jovem, de apenas 19 anos, deve inicialmente fazer parte do elenco júnior do Palmeiras. Nesta tarde, já posou com a camisa do novo clube.

Paulo Henrique atuou bem entre os profissionais do Água Santa na temporada passada, atuando como titular em diversas partidas do Campeonato Paulista, inclusive contra o Palmeiras. À época, atuava como lateral-direito. Depois, disputou a Copa Paulista.

Comparado com o francês Pogba pelo porte físico e pelo estilo de jogo, Paulo Henrique atuava como zagueiro na base do Água Santa, foi deslocado para a lateral nas primeiras chances como profissional, e jogou como volante na Copa São Paulo deste ano, quando era o capitão da equipe. A equipe caiu diante do Juventude na segunda fase de mata-mata.