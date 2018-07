Palmeiras acerta com o meia argentino Allione, do Vélez Sarsfield

O Palmeiras chegou a um acordo nesta segunda-feira para contratar mais um argentino. Depois do técnico Ricardo Gareca, do zagueiro Tobio e do atacante Mouche, todos trazidos para o segundo semestre, o clube acertou com o meia Agustín Allione, de apenas 19 anos. Como o próprio Gareca e Tobio, o jogador estava no Vélez Sarsfield.

Entre o clube paulista, o jogador e o time argentino está tudo certo. Agora, Allione virá ao Brasil para a realização de exames médicos e, se tudo transcorrer como esperado, assinar contrato. Para contar com a jovem promessa, o Palmeiras desembolsaria cerca de US$ 2,7 milhões ao Vélez.

Com a chegada de Allione, o Palmeiras voltará a ter seis estrangeiros no elenco, um a mais que o permitido pela CBF por partida. Além do argentino, estão no elenco alviverde os zagueiros Victorino e Tobio, o volante Eguren, o meia Mendieta e o atacante Mouche. O chileno Valdivia acertou semana passada com o Al Fujairah, dos Emirados Árabes Unidos.

Allione foi um pedido do técnico Gareca, responsável por promovê-lo ao time profissional no Vélez em 2012. Nesta segunda, o jogador apareceu no CT do time argentino, conversou com o técnico Christian Bassedas e correu em volta do gramado. Mesmo com sua contratação, o Palmeiras estaria a procura de mais um argentino, desta vez para o ataque. Lucas Pratto, também do Vélez, e Facundo Ferreyra, do Shakhtar Donetsk, seriam os alvos.