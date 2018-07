Palmeiras acerta com o zagueiro Victor Ramos até o final de 2015

A segunda-feira, realmente, foi cheia para o Palmeiras. No início da noite, a direção do clube anunciou, no site oficial do clube, o acerto com o zagueiro Victor Ramos. Assim, o dia teve a confirmação de quatro reforços para a temporada de 2015. Antes, o atacante Rafael Marques e o meia Robinho, do Coritiba, foram contratados e o atacante Dudu assinou o seu contrato um depois do anúncio de sua chegada.

Com relação a Victor Ramos, que estava no Monterrey (México), o Palmeiras acertou um empréstimo até 31 de dezembro deste ano. A assinatura do contrato está ainda na dependência de alguns exames médicos, mas já há um acordo entre clubes e jogador.

Victor Ramos tem 25 anos e foi revelado pelo Vitória, equipe pela qual passou entre 2008 e 2009 e posteriormente entre 2012 e 2013. Em 2011, vestiu também a camisa do Vasco. No time comandado pelo técnico Oswaldo de Oliveira, disputará vaga com Wellington, Thiago Martins, Gabriel Dias, Tobio, Nathan e Vitor Hugo.