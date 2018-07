Palmeiras acerta com Rafael Marques para a temporada

O jogador estava no futebol chinês e já havia deixado claro que não pretendia voltar à Ásia. O Alviverde não pagará pela cessão, mas ficará responsável pelos salários. No Botafogo, Rafael Marques foi vítima de muitas críticas da torcida, mas, graças ao apoio de Oswaldo, conseguiu dar a volta por cima e saiu do clube valorizado.

Além de Rafael Marques, o clube também contratou Leandro para o ataque. E Oswaldo já disse à diretoria que pretende aproveitar Maikon Leite, jogador que estava emprestado ao Atlas, do México.