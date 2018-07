Palmeiras acerta compra e garante permanência de Henrique no clube

SÃO PAULO - A diretoria do Palmeiras acertou neste sábado a compra dos direitos econômicos do zagueiro Henrique junto ao Barcelona. O jogador estava emprestado até o dia 30 de junho, mas agora assinará contrato por mais cinco anos com o clube, o que lhe renderá também um aumento salarial.

"Agora, vamos acertar as cláusulas do novo contrato para ele assinar. O mais importante será definir todos os valores", declarou o vice-presidente de futebol do Palmeiras, Roberto Frizzo, que preferiu não dar detalhes sobre a transação nem sobre como fará o pagamento ao clube espanhol, mas garantiu que os direitos ficarão todos com a equipe paulista.

O acerto satisfez um desejo do Palmeiras e do próprio Henrique, que já havia manifestado o desejo de ficar no Brasil. Em dezembro, ele recebeu uma proposta do Grêmio e, desde então, vinha pedindo para que o time paulista acertasse a compra de seus direitos.

Henrique, de 25 anos, foi revelado pelo Coritiba, onde apareceu para o futebol. Contratado pelo Palmeiras em 2008, ficou pouco tempo no clube antes de ser contratado pelo Barcelona. Sem espaço, foi emprestado para Bayer Leverkusen e Racing Santander antes de voltar ao clube paulista.

O retorno aconteceu no segundo semestre do ano passado, mas o zagueiro não repetiu as boas atuações de sua primeira passagem. Somente este ano ele voltou a mostrar o futebol que o fez ser convocado para a seleção brasileira do técnico Dunga. Henrique estará em campo neste domingo, quando o Palmeiras enfrenta o Corinthians, no Pacaembu, pela 15.ª rodada do Campeonato Paulista.