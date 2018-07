Palmeiras acerta contratação do lateral Arthur O Palmeiras acertou nesta sexta-feira a contratação de mais um reforço para a temporada. Trata-se do lateral-direito Artur, que estava no São Caetano. O jogador realizou exames médicos em seu novo clube e, na próxima segunda, deve assinar o contrato de empréstimo até o final do ano.