Palmeiras acerta detalhes para fazer despedida de Evair

Depois de Alex e Ademir da Guia, será a vez de Evair ser o homenageado pelo Palmeiras e ganhar uma despedida oficial dos gramados. O clube negocia para fazer um jogo para o ex-atacante nos mesmos moldes dos feitos para os outros ídolos da torcida e que também será realizado no Allianz Parque.

Evair esteve presente no jogo em homenagem para Alex, dia 28 de março, e até fez gol. Foi lá, inclusive, que teve início as conversas para ele também ganhar uma partida de adeus aos gramados. A ideia é que tenha dois times de convidados, sendo a maioria que marcou a história do atacante no Palmeiras e em outros clubes.

Dentre outras coisas que ainda precisam ser definidas, está a data da partida, já que a ideia é fazer em um período que não atrapalhe o Palmeiras em jogar em casa pelo Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil. A data sonhada é 12 de junho, emblemática para todo palmeirense. Foi no dia 12 de junho de 93 que o Alviverde derrotou o Corinthians, conquistou o Paulista e deu fim ao jejum de títulos que durava quase 17 anos.

O problema, porém, é que no dia 14 o Palmeiras enfrenta o Fluminense em casa e a preocupação com o gramado pode fazer a data ser revista. Além disso, como a partida não é oficial, o clube precisa entrar em acordo com a WTorre para utilizar a arena. Nos outros dois jogos de homenagem, o acerto aconteceu sem dificuldades.

Evair tem uma relação muito boa com a diretoria do Palmeiras. O presidente Paulo Nobre já disse algumas vezes que o ex-atacante é um dos maiores ídolos que ele tem no futebol.