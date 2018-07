Palmeiras acerta empréstimo de Matheus Sales para o América-MG por um ano

Depois de confirmar a troca do atacante Róger Guedes pelo lateral-direito Marcos Rocha com o Atlético Mineiro, o Palmeiras concretizou nesta quarta-feira mais uma negociação com um time de Belo Horizonte: o empréstimo do volante Matheus Sales para o América-MG.

A oficialização foi realizada pelo clube mineiro. O volante de 22 anos passou a última temporada emprestado ao Bahia, onde atuou com frequência, embora não fosse titular, e acertou com o América-MG até o final de 2018.

"O América-MG confirmou, nesta quarta-feira, o primeiro reforço do meio-campo para a temporada 2018. O volante Matheus Sales, de 22 anos, que pertence ao Palmeiras, chega por empréstimo até dezembro de 2018", publicou o clube em seu site oficial.

O volante se apresentará e fará exames médicos no início de janeiro, durante a reapresentação do elenco. "O Matheus Sales é um jogador que já poderia ter vindo no início de 2017. É volante de muita fibra e qualidade, formado em clube grande e que chega por empréstimo do Palmeiras. Temos um bom histórico dele por clubes do interior de São Paulo e também pelo Bahia. É um jogador que vai nos ajudar muito", elogiou Ricardo Drubscky, diretor de futebol do América-MG.

Matheus Sales despontou na decisão da Copa do Brasil de 2015, quando anulou Lucas Lima e teve uma atuação destacada. Mas perdeu espaço nos anos seguintes e, curiosamente, é emprestado novamente na temporada em que o meia do Santos chegará ao Palmeiras.