Palmeiras acerta os últimos detalhes para venda de Valdivia

O Palmeiras está acertando os últimos detalhes para anunciar a transferência de Valdivia ao Al Fujairah, clube dos Emirados Árabes Unidos. O negócio já foi tratado verbalmente entre as partes e o meio-campista deverá ser negociado por cerca de 5,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 16,6 milhões). A informação foi divulgada pelo Lance! e confirmada pela reportagem do Estado.

Embora não tenha manifestado este desejo de forma oficial, a diretoria palmeirense já vinha trabalhando há tempos com a possibilidade de negociar o chileno após a sua participação na Copa do Mundo, na qual ajudou o seu país a avançar às oitavas de final.

Considerado um jogador caro e que enfrentou uma série de problemas com lesões ao longo dos últimos anos, Valdivia foi contratado para a sua segunda passagem pelo Palmeiras em 2010, quando o clube pagou seis milhões de euros ao Al-Ain, time árabe defendido pelo chileno anteriormente.

Na época, uma cláusula do contrato assinado entre as partes estabelecia que, caso Valdivia fosse negociado para outro clube do Oriente Médio no futuro, o Palmeiras teria de pagar uma multa. Esse seria um dos detalhes que estariam impedindo a confirmação da contratação por parte do Al Fujairah neste momento. O departamento jurídico palmeirense irá analisar essa questão nos próximos dias.

Os direitos econômicos de Valdivia hoje estão divididos em três partes. O Palmeiras possui 54% dos mesmos, enquanto 36% pertencem ao conselheiro do clube Osório Furlan e os 10% restantes são do próprio jogador de 30 anos de idade.

Inicialmente, Valdivia vislumbrava a possibilidade de defender algum time europeu após jogar pelo Chile na Copa. Entretanto, ao que parece, ele não recebeu nenhuma proposta interessante vinda de um clube do Velho Continente.