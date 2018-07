Palmeiras acerta patrocínio master pelos dois próximos anos

O Palmeiras acertou na noite desta quarta-feira com a Crefisa para a financiadora ser a nova patrocinadora master do clube. O contrato de dois anos será confirmado pelo clube em entrevista coletiva que será realizada pelo presidente Paulo Nobre nesta quinta-feira, na Academia de Futebol.

Os valores não foram divulgados, mas o clube deve receber cerca de R$ 23 milhões por ano. O acordo dá fim a uma longa tentativa de Nobre em conseguir um patrocínio no espaço mais importante da camisa. A mesma empresa também negociava um contrato de patrocínio-master com o São Paulo.

Desde que assumiu o clube, em janeiro de 2013, o presidente tenta o acordo com uma empresa, mas não teve sucesso. No ano passado, algo que atrapalhou os planos foi a Copa do Mundo. As empresas interessadas em investir no futebol preferiram apostar no Mundial.

É certo que a Crefisa terá sua marca na camisa na estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista, dia 31, contra o Grêmio Osasco Audax. Ainda não está confirmado se a marca já estará no amistoso do próximo sábado, contra o Red Bull, no Allianz Parque.