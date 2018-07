Palmeiras acerta venda do zagueiro Vilson ao Stuttgart

SÃO PAULO - O Palmeiras acertou nesta quinta-feira a saída do zagueiro Vilson para o Stuttgart, da Alemanha. O jogador de 24 anos deixa o clube alviverde após ter disputado 23 jogos e marcado quatro gols.

Vilson chegou ao Palmeiras no pacote de reforços que veio do Grêmio como troca pelo atacante argentino Hernán Barcos. Aos poucos o jogador conquistou espaço na equipe do técnico Gilson Kleina e virou titular absoluto da defesa, ao lado de Henrique. Pela negociação, o clube deve receber R$ 700 mil.

O Stuttgart é o vice-lanterna do Campeonato Alemão, com três derrotas em três rodadas, e traz o reforço para a defesa a poucos dias do fechamento da janela de transferências, que se encerra na próxima segunda-feira.