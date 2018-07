Palmeiras aciona lateral Luis Felipe na Justiça

SÃO PAULO - A polêmica renovação de contrato do lateral-direito Luis Felipe com o Palmeiras vai acabar na Justiça. Irritado com a postura do jogador, o clube o acionou na Justiça, através do Tribunal Regional do Trabalho e com isso, ele já foi afastado do time, tanto que já retornou de Itu, onde o time faz pré-temporada.

Luis Felipe será representado na ação por Luiz Felipe Santoro, advogado que também trabalha para o Corinthians. A primeira audiência está marcada para fevereiro, e o assunto está sendo tratado em sigilo.

O imbróglio se deu quando, em julho do ano passado, o lateral foi chamado para renovar o contrato atual, que expira em março deste ano e passaria a valer até dezembro. Feito o acordo, um funcionário do clube errou na digitação do novo vínculo e colocou a data como dezembro de 2013. A CBF não aceitou o novo acordo, já que não se pode reduzir tempo de contrato do atleta.

Assim, Luis Felipe continuaria tendo o contrato até março de 2014. Após perceber o erro, o Palmeiras voltou a chamar o atleta para assinar o novo acordo escrito corretamente, mas desta vez, o lateral mudou o discurso, fez novas exigências, incluindo um salário bem maior do que o combinado anteriormente. Ele alegava que tinha proposta do Benfica, de Portugal, por isso pedia a valorização.

A atitude irritou o presidente Paulo Nobre. O departamento jurídico do clube acredita que o novo vínculo pode ser validado, já que em uma parte do contrato fica claro que o acordo é até dezembro de 2014.

Enquanto a briga continua na Justiça, o clube procura um lateral-direito no mercado. As conversas com Jorge Moreira, do Libertad, emperraram, porque o fundo de investidores que detém 50% dos direitos econômicos do atleta não quer vendê-lo pelos valores atuais da negociação.