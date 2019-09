Palmeiras aciona STJD para reduzir preço dos ingressos do jogo contra o Fortaleza

O Palmeiras e Fortaleza começaram a travar nos últimos dias uma batalha jurídica sobre o preço dos ingressos para a torcida visitante no jogo entre as equipes no próximo domingo, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. O time paulista acionou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para reduzir o preço estipulado pelo clube adversário de R$ 110 para as entradas. O objetivo é conseguir um valor idêntico ao cobrado para a torcida mandante, fixado entre R$ 40 e R$ 60.

A tentativa do Palmeiras de questionar o valor incomodou bastante a diretoria do Fortaleza. O vice-presidente do clube, Marcello Desidério, afirmou que a decisão de colocar o preço da torcida visitante em R$ 110 foi para igualar o valor cobrado pelo Palmeiras no primeiro turno, quando recebeu o time nordestino no Allianz Parque e estipulou o mesmo preço.

"O Palmeiras precifica os jogos no Allianz. Na Arena Castelão, em seus jogos, quem precifica é o Fortaleza Esporte Clube", escreveu Desidério. "O Palmeiras se acha no direito de querer fixar os preços dos jogos do Fortaleza na Arena Castelão. Entra no STJD querendo que a Corte obrigue o Fortaleza a vender para a torcida do Palmeiras ingressos no mesmo valor da torcida do Fortaleza, ainda que em setores diferentes", completou.

O Fortaleza promete se esforçar para manter a precificação original de R$ 110. A diretoria se respalda principalmente no regulamento do Campeonato Brasileiro. O texto prevê que os valores das entradas são de responsabilidade do time mandante no jogo. Até agora foram vendidos para a partida cerca de 9 mil entradas.

Segundo o Palmeiras, artigos do Regulamento Geral de Competições da CBF e do Estatuto do Torcedor vetam que o ingresso do time visitante seja um valor mais alto do que o cobrado para apoiadores do time da casa. A equipe alviverde, dirigida pelo técnico Mano Menezes, tentará em Fortaleza chegar à quarta vitória seguida. O time bateu nos últimos jogos Goiás, Fluminense e Cruzeiro. Para a partida no Castelão, o Palmeiras não poderá contar com o atacante Dudu, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.