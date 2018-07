Palmeiras admite dificuldade para contratar Henrique O presidente Arnaldo Tirone admitiu na festa de lançamento da nova camisa do Palmeiras que o zagueiro Henrique está mais longe do clube. O Palmeiras contava com a ajuda da Traffic para trazer o jogador de volta ao time - a empresa pagaria 50% dos cerca dos R$ 9 milhões pedidos pelo Barcelona -, mas o clube não consegue achar um novo parceiro para bancar a outra metade do valor.