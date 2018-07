Palmeiras admite jogo feio para buscar vitórias e afastar a crise

Se Ricardo Gareca, mesmo com o Palmeiras em queda livre na tabela do Campeonato Brasileiro, insistia em jogar no ataque e, assim, virou presa fácil para os adversários, com Dorival Junior a história é bem diferente. O novo treinador já avisou que o time vai jogar feio, como foi na vitória sobre o Criciúma, quarta-feira, porque nesse momento o mais importante é somar pontos. Somente depois que o time se afastar de vez da zona do rebaixamento é que Dorival admite a possibilidade de o Palmeiras jogar um pouco mais solto. O Palmeiras é o 15.º colocado, com 21 pontos – um a mais que o Coritiba, o 17.º.

"Será sofrimento até a última rodada, seja para os líderes ou para quem estiver embaixo na tabela. Seguiremos trabalhando, não contaremos mentirinhas para o torcedor. O nosso futebol está bem abaixo do que queremos, mas tem de ser assim. O apoio do torcedor será fundamental para uma recuperação completa da equipe. Esse momento é de recuperação e não temos de esconder isso", disse Dorival.

Nesta quinta-feira, o lateral-esquerdo Juninho, que vem sendo aproveitado no meio de campo por Dorival, reconheceu que o objetivo da equipe é somar pontos, e não jogar bonito. “Jogar bem e vencer é o ideal, mas a gente sabe a dificuldade que é o Campeonato Brasileiro. Se todo jogo que a gente jogasse mal ganhasse três pontos, na situação que a gente está, seria excelente”, disse.

No sábado, o Palmeiras enfrenta o Fluminense, às 18h30, no Maracanã. Dorival Junior tem dez desfalques: Marcelo Oliveira, Tobio, Fernando Prass, Wendel, Wesley, Lúcio, Allione, Wellington, Valdivia e Bruninho. O volante Josimar, que foi expulso contra o Atlético-PR e cumpriu suspensão diante do Criciúma, deve voltar à equipe no jogo no Rio.