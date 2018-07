Palmeiras admite sufoco, mas valoriza a entrega do time

Os palmeirenses foram unânimes na noite desta quarta-feira em reconhecer que o time passou sufoco para conquistar a classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Após o empate por 1 a 1 com o Atlético-PR, em Curitiba, com direito a pênalti perdido por Robert, os jogadores do Palmeiras valorizaram a entrega da equipe como forma de compensar as dificuldades encontradas na partida.

Palmeiras empata no final e garante a vaga nas quartas de final

"Sofremos um pouco, mas acho que desde [o primeiro jogo em] São Paulo merecemos a vitória. [O sufoco] já era esperado. O Atlético-PR é uma grande equipe e essa torcida maravilhosa ia ajudar", afirmou em entrevista à ESPN Brasil o meia Lincoln, salvador do time, ao marcar o gol de empate já aos 43 minutos do segundo tempo.

Para Diego Souza, a penalidade desperdiçada ainda aos 15 minutos de jogo acabou por determinar o sufoco no fim. "A gente logo no início teve um pênalti a favor. Se fizéssemos o gol, a pressão se voltaria contra o Atlético. Mas nosso time foi aguerrido", destacou o jogador, que formou o ataque ao lado de Robert.

Já o goleiro Marcos, sempre crítico e sincero, pediu uma melhora do time na sequência da competição. "Jogamos com um mais o tempo todo e foi esse sufoco. Precisamos melhorar", afirmou o ídolo palmeirense, se referindo à expulsão de Bruno Costa, após cometer a penalidade no início do jogo.