Palmeiras adota mistério total antes de clássico com o Santos na Vila

SÃO PAULO - O Palmeiras precisa superar o Santos, em jogo único, para continuar sonhando com o Paulistão. Por isso, o técnico Gilson Kleina resolveu adotar o velho e manjando mistério na preparação do time. O jogo na Vila Belmiro neste sábado abre rodada de quartas de final do Estadual. Nesta sexta-feira, o elenco palmeirense realizou um treino coletivo na Academia de Futebol com portões fechados aos jornalistas. Depois, Kleina concedeu entrevista coletiva e também optou por não divulgar muita coisa sobre seu time.

O treinador revelou apenas o nome de três jogadores titulares do Palmeiras na Vila : Bruno, Léo Gago e Leandro. Mesmo assim, todos já eram escolhas óbvias de Kleina. O goleiro entra no time por causa da lesão de Fernando Prass. Os outros dois porque não viajam ao México, já que não estão inscritos na Libertadores.

A partida de terça-feira contra o Tijuana pode fazer Kleina poupar alguns jogadores neste sábado, mesmo embora a partida tenha muito peso para o clube - ganhar o Paulistão daria certa tranquilidade ao elenco. Ocorre que Kleina não deu a menor pista de quem pretende poupar. O treinador teme perder mais jogadores por lesão. "Nem eu mesmo sei quem vou escalar. Porque cada dia que acordo perco um jogador para o departamento médico", disse. Kleina não poderá contar com Valdivia, Patrick Vieira, Leandro Amaro, Emerson, Fernando Prass e Vilson, todos machucados. João Denoni está suspenso.

CASO BERNARDO

Kleina afirmou que ainda não conversou com Charles sobre o caso Bernardo. O volante estava com o jogador do Vasco, domingo, quando ele foi sequestrado e torturado pelo traficante Marcelo Santos das Dores, conhecido como "Menor P", no Morro da Maré, no Rio. O episódio ganhou as manchester nesta sexta-feira.

O Palmeiras optou por não se pronunciar sobre esse assunto. Informou apenas que Charles tem agendada uma viagem ao Rio de Janeiro ainda na tarde desta sexta-feira para depor. O clube colocou seu departamento jurídico à disposição do jogador. Um advogado palmeirense vai com ele.