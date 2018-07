Palmeiras aguarda aval de time croata para confirmar Moisés

O Palmeiras aguarda apenas a chegada de um email para anunciar a contratação do meia Moisés, do Rijeka, da Croácia. O jogador de 27 anos já passou por todos exames médicos e assinou contrato de quatro anos com o time alviverde, mas ainda aguarda a liberação oficial dos croatas para ser confirmado.

A direção não confirma valores, mas nos bastidores a informação é que o clube pagou 1 milhão de euros (R$ 4,3 milhões) aos croatas por 50% dos direitos econômicos do atleta. A outra metade está dividida entre a Portuguesa, o banco BMG e o empresário Fred Faria.

O Atlético-PR tentou contratar o jogador no começo do ano, mas o Rijeka pediu 1 milhão de euros para liberá-lo (cerca de R$4,2 milhões). O Santos também chegou a sondá-lo, mas as conversas não foram adiantes. Moisés é um velho conhecido do diretor de futebol Alexandre Mattos. Eles trabalharam juntos no América-MG campeão da Série C em 2009. O meia ainda teve passagens por Boa Esporte, Sport, Coritiba, Rioverdense, Toledo e Portuguesa, onde apareceu com destaque no cenário nacional.

Com Moisés, o Palmeiras chega a seis contratações para o ano que vem. Já estavam certos anteriormente o goleiro Vagner, os zagueiros Roger Carvalho e Edu Dracena, o volante Rodrigo, o meia Régis e o atacante Erik. O volante Jean, do Fluminense, deve ser o próximo a ser contratado. De todos da lista já certos, o único que ainda não foi oficializado é Rodrigo, pois ele aguarda o término de contrato com o Goiás.